Лютики едкий и ползучий часто встречающиеся в природе растения. Они не отличаются крупными цветками и длительностью цветения, но могут пригодиться для посадки во влажных и даже переувлажненных местах участка. В этих условиях лютики хорошо сочетаются с горцем змеиным и ирисами Кемпфера и щетинистым. Также их можно высаживать в миксбордерах рядом с верониками и лихнисами. Присмотритесь к этим многолетникам, возможно в вашем саду найдется место и для них.

Лютики едкий и ползучий, фото

Лютик едкий (Ranunculus acris) – многолетник высотой до 1 м. Листья насыщенно-зеленые рассеченные. Цветет в июне желтыми цветками диаметром около 2 см. Имеет несколько махровых сортов, отличающихся оттенком желтых цветов.

Сорт “Мультиплекс” (“Multiplex”) – растение высотой около 60 см, цветочки густо махровые ярко-желтые диаметром до 2 см.

“Голд Роуз” (“Gold Rose”) – многолетник около 40 см высотой, цветки махровые золотисто-желтые.

Лютик ползучий (R. reptans) – высота растения 20-25 см. Листья ярко-зеленые узко-ланцетные. Цветет в июне – июле ярко-желтыми цветочками диаметром до 1 см.

Есть махровая форма лютика ползучего “флоре плено” (f. flore-pleno) высотой до 25 см с лимонно-желтыми цветочками и зеленоватой серединкой.

Посадка

Лютики хорошо растут на солнце и в небольшом притенении.

Почва нужна легкая, богатая и влажная.

Уход

Перед цветением (в конце мая) лютики желательно подкормить, лучше жидким органическим, а можно и минеральным удобрением.

Осенью обрезаем стебли до земли.

Зимостойки без укрытия.